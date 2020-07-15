Косачев счел политическим шантажом санкции США против «Северного потока — 2»

Санкции США в отношении «Северного потока – 2» и второй нитки «Турецкого потока» — это политический шантаж в экономических интересах Вашингтона. Об этом в среду, 15 июля, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Враги Америки» — это, напомню, те, кто строит коммерческий газопровод между странами на другом континенте, и ни одна из этих стран, как и сам газопровод, никак не собираются затрагивать безопасность США или их граждан», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что пока в ЕС не решили, как реагировать на пренебрежение Вашингтона суверенитетом и интересами союзников в Европе. В то же время, сенатор процитировал статс-секретаря МИД ФРГ Нильса Аннена, который счел абсурдной ситуацию, когда конгресс США выступает регулятором европейских вопросов.

«Этот абсурд, если бы он оставался в пределах самих США, был бы нелепым курьезом, над которым можно было бы посмеяться. Но Америка, не стесняясь, применяет силу за несоблюдение иностранными игроками ее собственных правил, и это уже политический шантаж в экономических интересах», — добавил Косачев.

Ранее 15 июля госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении «Северного потока – 2». Позже в Госдепе уточнили, что санкции на данный момент не приняты, но их собираются «без колебаний» ввести в будущем.

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток – 2» уже выступили с официальными заявлением, в котором призвали США предоставить европейцам право самим определять свою энергетическую политику.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции со стороны США — это показатель слабости американской системы.

Экс-помощник американского лидера Джон Болтон в своих мемуарах о работе в Белом доме написал, что президент США Дональд Трамп хотел даже пригрозить странам — участницам НАТО выходом из альянса в ответ на их поддержку проекта «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу.