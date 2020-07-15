Оператор «Северного потока – 2» оценил решение США о новых санкциях

Решения по энергетической политике Евросоюза должны приниматься европейцами. Об этом в среду, 15 июля, сообщили ТАСС в компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток – 2».

В компании заявили, что усилия американских властей по противодействию данному проекту отражают пренебрежение к европейцам, которые должны будут платить дополнительные миллиарды за газ без этого трубопровода.

«Это также является пренебрежением правом Европейского союза определять свое собственное энергетическое будущее. Решения об энергетической политике Европейского союза должны быть оставлены европейцам», — добавили в Nord Stream 2 AG.

Ранее 15 июля госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении «Северного потока – 2». Он призвал компании, участвующие в этом проекте, прекратить работу, чтобы избежать неприятных последствий. Ограничения коснутся также проекта «Турецкий поток», пишет «Газета.ру».

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.

Глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст сообщил, что санкционная политика США ставит под удар партнерство с Евросоюзом, и призвал американских конгрессменов не применять ограничительные меры.

Министерство иностранных дел Украины, напротив, приветствовало решение США о расширении санкций.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. На данный момент газопровод готов на 94%.