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В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока – 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил письмо американским конгрессменам, инициировавшим законопроект по расширению санкций в отношении «Северного потока – 2», с призывом отказаться от ограничительных мер. Выдержки из документа приводит газета Süddeutsche Zeitung.

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Парламентарий отметил, что санкционная политика США ставит под удар партнерство с Евросоюзом и наносит ущерб американскому имиджу.

«Вы, несомненно, будете противостоять попыткам вмешаться во внутренние дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании. Европа, в свою очередь, надеется, что вы будете уважать решения, принятые в Евросоюзе демократическим путем», — написал политик.

Он назвал необоснованными заявления о том, что «Северный поток – 2» усиливает зависимость Германии от России.

Эрнст также напомнил, что для диверсификации поставок энергоносителей немецкое правительство содействовало строительству терминалов для СПГ, а также поддерживало идею заключения нового пятилетнего транзитного контракта через Украину.

30 июня сообщалось, что несколько американских сенаторов предложили включить дополнительные санкции в отношении строящегося газопроводa «Северный поток – 2» в проект оборонного бюджетa США на 2020–2021 финансовый год.

За два дня до этого альтернативный законопроект о расширении американских санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2» был внесен в палату представителей конгресса США. Украинская компания «Нафтогаз» призвала Штаты скорее принять закон о санкциях против российского газопровода.

В свою очередь, в правительстве ФРГ начали подготовку ответных мер в случае реализации угроз США проекту.

В настоящее время газопровод завершен на 94%. В «Газпроме» надеются запустить трубопровод в конце 2020 либо в начале 2021 года.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают только США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

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