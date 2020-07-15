Новак сообщил о восстановлении спроса на нефтепродукты в России

Спрос на нефтепродукты в России начинает восстанавливаться. Об этом в среду, 15 июля, рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.

«В РФ мы тоже наблюдаем восстановление спроса и восстановление потребления нефтепродуктов, что, в свою очередь, позволяет нам говорить, что большая часть будет являться потреблением внутреннего рынка», — цитирует его «РИА Новости».

Министр также отметил, что ослабление ограничений сделки ОПЕК+ не должно оказать существенного влияния на мировой рынок и привести к росту экспорта нефти альянсом из-за оживления потребления сырья.

Новак подчеркнул, что Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства в рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Накануне стало известно, что страны ОПЕК+ в июне выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 107%.

Страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения в вопросе сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года в апреле. Соглашение вступило в силу с 1 мая этого года.

Министр также отметил, что ослабление ограничений сделки ОПЕК+ не должно оказать существенного влияния на мировой рынок и привести к росту экспорта нефти альянсом из-за оживления потребления сырья.