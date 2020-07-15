США попросили Россию о поддержке для нормализации ситуации в Афганистане

Вашингтон сообщил Москве, что нуждается в ее поддержке для нормализации обстановки в Афганистане, заявил в среду, 15 июля, Госсекретарь США Майк Помпео в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Госдепартамента.

«Я ясно дал понять России, что нам также нужна их поддержка этих усилий», — подчеркнул шеф американской дипломатии.

Кроме того, он добавил, что Штаты должны «максимизировать» области сотрудничества с Россией.

«Президент [США Дональд Трамп] ясно заявлял о том, что важно, чтобы мы вели переговоры с Россией. Я согласен с этим. У меня было множество переговоров с ними (российскими коллегами — Ред.). <...> Есть области, в которых мы можем сотрудничать. Мы делаем все возможное в наших силах, чтобы максимизировать эти возможности для сотрудничества, от лица американского народа», — глава государственного департамента.

В конце февраля спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар в Дохе подписали мирное соглашение между Вашингтоном и талибами. Согласно документу, американская сторона должна была сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а потом продолжить вывод своего военного контингента и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Талибы обязались воздержаться от насилия. Но в Вашингтоне решили, что движение не выполняет свою часть обязательств, поэтому 4 марта американцы нанесли авиаудар по боевикам в провинции Гильменд.

В конце марта в Афганистан с необъявленным визитом прилетел Помпео. Целью его приезда было спасение сделки между Вашингтоном и талибами, омраченной политическими распрями и насилием.

Для новых переговоров с представителями радикального движения в столицу Катара 6 мая снова отправился Халилзад. Он пытался добиться «полного выполнения соглашения между США и движением». Однако уже 12 мая в Афганистане были совершены террористические атаки, жертвами которых стали десятки людей. После этого президент страны Ашраф Гани приказал силовым ведомствам страны перейти в режим наступательных действий против талибов.

Военная операция в Афганистане продолжается с октября 2001 года. На пике кампании в 2010–2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.