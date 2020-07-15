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В США оценили решение Турции о смене статуса собора Святой Софии

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Фото: РИА Новости/Бурджу Окутан
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Госсекретарь США Майк Помпео 15 июля сообщил, что Вашингтон разочаровало решение турецких властей о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле.

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«Мы были разочарованы, мы сожалеем об этом решении, которое приняло правительство Турции. Мне больше нечего добавить к этому», — заявил Помпео в ходе брифинга в Госдепартаменте, трансляция которого велась на YouTube-канале ведомства.

Он отказался уточнить, последуют ли после этого события санкции от Вашингтона в отношении Анкары.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть 10 июля.

Турецкий лидер призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора и назвал свое решение исправлением исторической ошибки. В то же время Турция готова к любому сотрудничеству с ЮНЕСКО в вопросе сохранения собора Святой Софии в качестве объекта наследия.

Против смены статуса достопримечательности выступили ряд стран и Русская православная церковь. В свою очередь, в Кремле расценили превращение собора Святой Софии в мечеть внутренним делом Турции. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность сохранения доступа в собор как в музей, пишет «Газета.ру».

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