В США оценили решение Турции о смене статуса собора Святой Софии

Госсекретарь США Майк Помпео 15 июля сообщил, что Вашингтон разочаровало решение турецких властей о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле.

«Мы были разочарованы, мы сожалеем об этом решении, которое приняло правительство Турции. Мне больше нечего добавить к этому», — заявил Помпео в ходе брифинга в Госдепартаменте, трансляция которого велась на YouTube-канале ведомства.

Он отказался уточнить, последуют ли после этого события санкции от Вашингтона в отношении Анкары.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть 10 июля.

Турецкий лидер призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора и назвал свое решение исправлением исторической ошибки. В то же время Турция готова к любому сотрудничеству с ЮНЕСКО в вопросе сохранения собора Святой Софии в качестве объекта наследия.

Против смены статуса достопримечательности выступили ряд стран и Русская православная церковь. В свою очередь, в Кремле расценили превращение собора Святой Софии в мечеть внутренним делом Турции. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность сохранения доступа в собор как в музей, пишет «Газета.ру».