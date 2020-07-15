СК начал проверку после падения дерева на бабушку с внуком в Белгороде

Часть дерева при порыве ветра упала на бабушку с годовалым ребенком в Белгороде, в результате чего женщина получила травму головы, а малыш — ушибы. Об этом сообщается в среду, 15 июля, на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону.

Женщину госпитализировали. Ребенок ушибся при падении бабушки, у которой был на руках, его уже передали матери.

По данным СК, инцидент произошел в среду, когда 47-летняя жительница Белгорода гуляла с внуком в парке Победы.

«Организовано проведение доследственной проверки по факту падения 15 июля сухостоя на женщину с ребенком в областном центре», — отмечается в сообщении.

По данным МЧС, с 14 июля в Белгородской области фиксируются падения деревьев в связи с ухудшением погоды, в том числе с сильными порывами ветра. Погибших нет.

В среду жителей региона предупредили о небольших дождях и усилении ветра до 17 м/с.

Ранее в среду стало известно, что сильный ветер в Москве повалил более 60 деревьев. В Подмосковье из-за ливней подтопило около 50 домов и 90 дачных участков

Кроме того, отключения электроснабжения и подтопления улиц произошли в Иркутске в результате сильных дождей.