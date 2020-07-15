Ливень подтопил улицы Иркутска и нарушил электроснабжение

Отключения электроснабжения произошли в Иркутске в результате сильного ливня, аварийные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что сбои в электроснабжении произошли в Правобережном и Октябрьском округах. Подачу электроэнергии восстанавливают специализированные бригады «Южных электрических сетей».

По данным мэрии, частично отключена электроэнергия на улицах Советская, Ядринцева, Поленова, Альпийская, Култукская, Лызина, Декабрьских Событий, Первомайская, Фрунзе, Пшеничная.

Кроме того, сотрудники «Иркутскавтодор» откачивают воду на пересечении улиц Баррикад и Ушаковской.

Также сообщается, что на улице Горького упало дерево, аварийно-спасательная служба устраняет последствия.

По информации мэрии со ссылкой на гидрометеорологическую службу города, в Иркутске за ночь выпало 21 миллиметр осадков. По прогнозу синоптиков дождливая погода с грозами сохранится до конца дня.

12 июля сообщалось, что из-за сильного дождя на территории Можайского городского округа в Подмосковье произошло подтопление 21 приусадебного участка и 12 частных домов.