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Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

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Турция возобновляет авиасообщение с Россией. Об этом 15 июля сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на турецкий минтранс.

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В ведомстве сообщили, что Москва и Анкара достигли соглашения о возобновлении перелетов начиная с 15 июля.

10 июля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что обсуждение по возобновлению международных перелетов из России и постепенное снятие соответствующих ограничений начнется с 15 июля. Каждые две недели власти планируют оценивать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в зарубежных странах и корректировать при необходимости список стран, в которые возобновляются рейсы.

В тот же день Росавиация сообщила о разработанной схеме по возобновлению международного авиасообщения. Перелеты, как отмечалось, планируется открыть в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Тогда же СМИ со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха сообщили, что Россия рассматривает предложение Турции о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля, а также может открыть полеты в страны СНГ раньше, чем с дальним зарубежьем.

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов 27 июня рассказал, что для возобновления турпотока и авиасообщения в Турции «много сделано и в аэропортах, и в отелях, и на других туристических объектах». По его словам, турецкие власти разработали систему сертификации безопасного туризма, которая заслуживает внимания. О предложении Анкары открыть полеты с 15 июля также сообщал посол Турции в РФ Мехмет Самсар.

Россия полностью приостановила международное авиасообщение в начале апреля из-за пандемии коронавируса.

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