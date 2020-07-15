Пентагон в течение недели представит меры по искоренению расистской символики

Военное ведомство США планирует в течение недели представить нововведения, направленные на искоренение символики, связанной с расовым или социальным неравенством. Об этом во вторник, 14 июля, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их информации, министр обороны США Марк Эспер рассматривает два основных варианта. Так, глава Пентагона может представить изменение, предполагающее лишь запрет на демонстрацию символики конфедератов, которые в годы Гражданской войны в США (1861–1865) сражались за сохранение рабства.

Однако не исключено, что новая политика американского оборонного ведомства затронет более широкий спектр вопросов.

Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли критически отозвался о наличии связанной с конфедератами символики в американских ВС.

По его словам Конфедерация была актом восстания «против союза, флага, против Конституции США». По его словам, офицеры-конфедераты «отвернулись от своей клятвы».

В свою очередь Трамп назвал демонстрацию флага конфедератов «вопросом свободы слова».

Споры о целесообразности сохранения символики конфедератов разгорелись в США на фоне смерти при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.

В частности, 20 июня демонстранты снесли статую генерала армии Конфедерации Альберта Пайка в столице Северной Каролины — Роли. Неделей ранее сообщалось о снятии митингующими бюста рабовладельца Джона Макдоно в Новом Орлеане, штат Луизиана.

10 июня митингующие в Ричмонде обрушили памятник Христофору Колумбу, левые активисты обвиняли первооткрывателя материка в геноциде коренного населения Америки.