Трамп назвал демонстрацию флага конфедератов вопросом свободы слова

Президент США Дональд Трамп заявил, что демонстрация флага, под которым солдаты Конфедерации в годы Гражданской войны в США (1861-1865) сражались за сохранение рабства, является вопросом свободы слова. Такое мнение он высказал во вторник, 15 июля, в интервью телекомпании CBS.

У Трампа спросили, считает ли он, что знамени конфедератов сейчас место только в музее.

«Мое отношение [к этому] — это свобода слова. <...> Любить его или не любить — это вопрос свободы слова», — ответил глава государства.

Он добавил, что знает людей, «которые любят флаг конфедератов, и они не думают при этом о рабстве».

«Я просто считаю, что это свобода слова: будь то флаг конфедератов, или Black Lives Matter или что угодно еще, о чем люди хотят говорить», — подчеркнул Трамп.

Споры о целесообразности сохранения символики конфедератов разгорелись в США на фоне смерти при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.

В частности, 20 июня демонстранты снесли статую генерала армии Конфедерации Альберта Пайка в столице Северной Каролины — Роли. Неделей ранее сообщалось о снятии митингующими бюста рабовладельца Джона Макдоно в Новом Орлеане, штат Луизиана.

10 июня митингующие в Ричмонде обрушили памятник Христофору Колумбу, левые активисты обвиняли первооткрывателя материка в геноциде коренного населения Америки.