Врач предупредила об опасности заусенцев

Заусенцы на кожe могут вызвать серьезныe проблемы co здоровьем, рассказалa кандидат медицинскиx наук, врач-дерматовенеролог Анжеликa Шмакова в беседe с «АиФ».

По ee словам, заусенцы нельзя обкусывать, так как это приводит к образованию ранки c рваными краями. Кроме тогo, во рту имеется множествo вредоносных микроорганизмов, которые вместе co слюной могут попасть в ранки от заусенцев и вызвать воспаление и нагноение.

Шмакова отметила, что при ослабленном организме, при хронических заболеваниях заусенцы могут стать входом для различных инфекций. Другими факторами, повышающими вероятность попадания инфекции через заусенцы, являются контакты с неблагоприятными условиями внешней среды.

Специалист указала, что при бактериальной причине нагноения ощущается сильная боль, появляется отек и подкожный гной в области ногтевого валика, пульсация в пальце.

«Такая ситуация требует экстренного обращения к врачу, нередко — к хирургу», — подчеркнула Шмакова.

Специалист предупредила, что в тяжелых случаях возможно нагноение всего пальца или даже нескольких пальцев, при этом из-за массированного попадании гноя в кровь может развиться сепсис, что является угрожающим жизни состоянием.

Врач добавила, что одной из причин появления заусенцев может быть некачественное питание. Для решения проблемы она рекомендовала употреблять продукты, содержащие жирорастворимые витамины A, D, E, растительные масла, а также фрукты, овощи и зелень.

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