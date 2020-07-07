Дерматолог назвала способы спасти обгоревшую на солнце кожу

Обгоревшую на солнце кожу нужно мазать увлажняющим кремом каждые три–пять часов, при этом нельзя самостоятельно удалять появившиеся шелушения, рассказала 7 июля доктор медицинских наук, врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева.

«В первую очередь необходимо умыться прохладной водой, чтобы удалить излишки пота и внешних загрязнений, и на практически влажную кожу нанести успокаивающий крем», — отметила она в беседе с радио Sputnik.

Врач уточнила, что средства должны быть аптечными и нежирными, с содержанием бепантена или других успокаивающих ингредиентов. Нельзя использовать спиртосодержащие или масляные продукты.

В случае, если нет возможности приобрести нужный крем, можно заменить его кисломолочным продуктом или сливками, подчеркнула Жабоева.

Если обгорело лицо, то рекомендуется наносить каждый раз перед выходом на улицу солнцезащитный крем, чтобы избежать появление пигментных пятен.

При этом нельзя отшелушивать кожу с помощью скрабов — шелушения должны сходить естественным образом благодаря увлажнению кожи, напомнила дерматолог.

19 июня врачи предупредили, что долгое нахождение на солнце может быть опасно и даже противопоказано для некоторых людей, вместе с тем недостаток света может вызывать иммунодефицит.