Трамп назвал Китай полностью ответственным за распространение коронавируса в мире

Соединенные Штаты в полной мере возлагают на власти Китая ответственность за сокрытие информации о коронавирусе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во вторник, 14 июля, в ходе пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, китайская сторона была в силах остановить распространение инфекции, сообщает издание Metro.

«Мы считаем Китай полностью ответственным за сокрытие вируса и его распространение на весь мир. Они могли это остановить, они должны были это остановить», — сказал американский лидер.

Трамп не впервые говорит об ответственности Китая за появление коронавируса. Ранее он отмечал, что привлечет Китай к ответственности, если выяснится, что страна не приняла нужные меры для предотвращения пандемии или скрывала данные.

1 июля президент США заявил, что распространение COVID-19 в мире является причиной его растущей злости в отношении Китая. 5 июля Трамп пригрозил наказать Пекин за пандемию COVID-19.

Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.