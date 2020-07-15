Трамп обвинил Байдена в желании уничтожить энергетический сектор США

Наиболее вероятный кандидат на пост президентa США от Демократической партии, бывший вице-президент США Джозеф Байден в случае победы на выборах уничтожит американский энергетический сектор. С таким заявлением выступил президент страны Дональд Трамп.

Во время пресс-конференции в Белом доме американский лидер заявил, что Байден хочет «убить американскую энергетику», а также раскритиковал его планы вернуть США в Парижское соглашение по климату, пишет The New York Times.

По его словам, данное решение не только не помогло бы экологии, но также ударило бы по американской промышленности и укрепило бы позиции Китая. Трамп уверен, что в случае реализации программа Байдена уничтожит компании США, которые работают в сфере «чистого угля» и добычи газа.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что подобные решения могут затруднить борьбу Соединенных Штатов с конкурентами в сфере экономики и напомнил, что сейчас американские компании активно ведут борьбу против Китая и других стран мира, в том числе европейских.

13 июля Джo Байден заявил, что в случае своей победы на выборах планирует добиться вложения $2 трлн за четырехлетний период в перевод энергетики страны на экологически чистыe источники.

Бывший вице-президент 7 июля изложил собственную программу усовершенствования системы снабжения и цепочек поставщиков США, в том числе путем ограничения импорта из России и Китая. Политик считает целесообразным в течение четырех лет увеличить на $400 млрд расходы на приобретение товаров и услуг, произведенных на родине.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, перенесен из-за пандемии на 17–20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

Выборы президента США намечены на 3 ноября.