Байден предложил вложить $2 трлн в перевод США на чистую энергетику

Наиболее вероятный кандидат на пост президентa США от Демократической партии Джo Байден в случае своей победы на выборах планирует добиться вложения $2 трлн за четырехлетний период в перевод энергетики страны на экологически чистыe источники. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщилo агентствo Bloomberg.

По его информации, бывший вице-президент ставит целью полностью перевести Соединенныe Штаты на чистую энергетику к 2035 году.

Отмечается, что Байден также поддерживает план лидера демократов в Сенате Конгресса Чака Шумера, предусматривающий стимулирование обмена обычных автомобилей в США на электрокары, а также машины с двигателями гибридного типа.

Бывший вице-президент 7 июля изложил собственную программу усовершенствования системы снабжения и цепочек поставщиков США, в том числе путем ограничения импорта из России и Китая. Политик считает целесообразным в течение четырех лет увеличить на $400 млрд расходы на приобретение товаров и услуг, произведенных на родине.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, перенесен из-за пандемии на 17–20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

Выборы президента США намечены на 3 ноября.