Байден предложил ввести ограничения на импорт товаров из России

Бывший вице-президент США, кандидат на пост главы государства Джо Байден предложил реформировать цепочки поставок товаров в США и ввести ограничения против продуктов из России и Китая.

В опубликованном 8 июля на сайте Байдена плане реформирования отмечается, что Вашингтону и его союзникам нужно уменьшить зависимость от российского и китайского импорта ради «защиты критически важных инфраструктуры и поставок».

В случае победы на выборах Байден обещает ввести целевые ограничения на импорт из РФ и КНР, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности США.

«Ни один союзник США не должен зависеть от поставок критически важных товаров из таких стран, как Китай и Россия. Это означает разработку новых подходов к безопасности системы снабжения», — говорится в документе.

В настоящее время кандидат от демократов Байден считается главным конкурентом действующего президента США Дональда Трампа. Согласно опросам, проведенным в июне, его поддерживают в целом на 8% больше американцев, чем хозяина Белого дома.