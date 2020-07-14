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МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией

МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году. Об этом заявил на брифинге во вторник, 14 июля, глава МИД Польши Яцек Чапутович, отвечая на вопрос об отношениях двух стран.

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«В долгосрочной перспективе мы хотели бы улучшения отношений с Россией, хотим переговоров, рассчитываем на ведение диалога относительно исторической политики», — приводит слова министра польская государственная телекомпания TVP Info.

Чапутович подчеркнул, что Варшава ведет переговоры на тему улучшения отношений с Россией.

Он добавил, что страна «не оценивает положительно попытки России интерпретировать историю, а также вести агрессивную политику». «Польша ожидает, что Россия будет соблюдать международное право и позицию Евросоюза по этому вопросу. Мы следим за тем, что происходит на Украине», — сказал он.

Министр напомнил, что завершается срок работы посла Польши в Москве Влодзимежа Марчиняка. Однако он не сообщил, кто займет его место.

В последнее время власти Польши периодически упрекают Россию в «неверной» трактовке истории. Например, лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии» и назвал преувеличенными заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима.

Кроме того, за последние годы в Польше демонтировали более 420 советских памятников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 20 июня, что отношения России и Польши сейчас находятся на самом низком уровне, что противоречит интересам обеих стран. Он отметил, что конфронтационные настроения Варшавы вызывают у Москвы сожаление.

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