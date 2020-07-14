МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией

Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году. Об этом заявил на брифинге во вторник, 14 июля, глава МИД Польши Яцек Чапутович, отвечая на вопрос об отношениях двух стран.

«В долгосрочной перспективе мы хотели бы улучшения отношений с Россией, хотим переговоров, рассчитываем на ведение диалога относительно исторической политики», — приводит слова министра польская государственная телекомпания TVP Info.

Чапутович подчеркнул, что Варшава ведет переговоры на тему улучшения отношений с Россией.

Он добавил, что страна «не оценивает положительно попытки России интерпретировать историю, а также вести агрессивную политику». «Польша ожидает, что Россия будет соблюдать международное право и позицию Евросоюза по этому вопросу. Мы следим за тем, что происходит на Украине», — сказал он.

Министр напомнил, что завершается срок работы посла Польши в Москве Влодзимежа Марчиняка. Однако он не сообщил, кто займет его место.

В последнее время власти Польши периодически упрекают Россию в «неверной» трактовке истории. Например, лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии» и назвал преувеличенными заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима.

Кроме того, за последние годы в Польше демонтировали более 420 советских памятников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 20 июня, что отношения России и Польши сейчас находятся на самом низком уровне, что противоречит интересам обеих стран. Он отметил, что конфронтационные настроения Варшавы вызывают у Москвы сожаление.