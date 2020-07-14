Wizz Air запустит из Пулково четыре новых рейса в Италию

Венгерская авиакомпания Wizz Air запустит рейсы из петербургского аэропорта Пулково в Бергамо, Болонью, Венецию и Катанию. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково Леонид Сергеев.

«Мы рады укреплению позиций Wizz Air в Санкт-Петербурге. Авиакомпания добавит еще четыре новых города в географию полетов из Пулково, что, несомненно, сделает путешествия из Санкт-Петербурга еще более доступными и комфортными. Заявленные итальянские города станут новинками расписания аэропорта Северной столицы», — приводит сайт kp.ru слова Сергеева.

С 14 декабря 2020 года самолеты будут ежедневно летать в Бергамо, в Венецию — по понедельникам, средам и пятницам.

С 17 декабря 2020-го по четвергам и воскресеньям полеты будут осуществляться в Болонью, а с 30 марта 2021 года самолеты запустят в Катанию.

Стоимость билета составит около 2 тыс. рублей в одну сторону.

Ранее 14 июля Ассоциация туроператоров России сообщила, что Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ уже готовы принимать российских туристов. Вскоре Италия обнародует список стран, из которых она намерена принимать гостей. Предполагается, что Российская Федерация окажется в этом перечне.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, правительство находится в контакте с зарубежными партнерами и постоянно ведет работу по возобновлению международного авиасообщения.

Кроме того, на прошлой неделе Росавиация сообщила, что разработала схему поэтапного возобновления международных полетов.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за распространения коронавируса в конце марта.