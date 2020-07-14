АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Восемь стран уже готовы принимать российских туристов. Официальную информацию от туристических ведомств иностранных государств о том, какие страны ждут российских туристов и на каких условиях, Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала 14 июля.

Среди открытых для российского туриста направлений — Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила «Интерфаксу», что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру. Также некоторые страны попросят скачать приложение, которое будет отслеживать местонахождение туриста, а также заполнить на границе специальные анкеты.

Она отметила, что Италия «обещала» вскоре обнародовать обновленный список стран, откуда они будут принимать туристов. По предварительной информации, Россия войдет в этот список.

Также Ломидзе подчеркнула, что одна из особенностей нынешнего туристического сезона — отсутствие предварительной информации и что Россия будет возобновлять международное авиасообщение, учитывая принцип взаимности.

10 июля Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами. Ведомство направило обращение властям ряда государств с предложением двустороннего возобновления международных рейсов.

На фоне распространения коронавируса многие страны мира ограничили международные пассажирские рейсы. Россия полностью ограничила международные авиаперевозки с 3 апреля, разрешены были только рейсы, возвращающие сограждан на родину.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что обсуждение по возобновлению международных перелетов из России и постепенное снятие соответствующих ограничений начнется с 15 июля.