Песков рассказал о работе по возобновлению международного авиасообщения

Правительство РФ ведет работу по возобновлению международного авиасообщения, начинаются контакты с зарубежными партнерами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 14 июля.

«Это обсуждение постоянно ведется. Во-первых, штаб работает, работает [вице-премьер Татьяна] Голикова, и правительство в этом плане продолжает различную работу, начиная от контакта с зарубежными партнерами на предмет возобновления сообщения», — сказал он.

На вопрос, планирует ли президент России Владимир Путин встречу с кабмином или с премьер-министром для обсуждения планов по поэтапному возобновлению международного авиасообщения, Песков ответил, что глава государства получает соответствующие доклады.

Он добавил, что проведения специальных встреч по этому вопросу не требуется.

14 июля глава российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил, что если дата возобновления международных авиаперевозок не будет обозначена, то это может привести к потере рынка. Он отметил, что компания начала восстанавливать пассажиропоток после пандемии, однако выполняет только 300 рейсов в сутки против 800 рейсов до ситуации с коронавирусом.

10 июля Росавиация сообщила, что разработала матрицу поэтапного возобновления международного авиасообщения. Согласно ей, сначала перелеты планируется открыть в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Ведомство направило обращение авиационным властям ряда государств с предложением двустороннего возобновления международных рейсов. Государства, попавшие в список, не уточняются.