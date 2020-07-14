Экспорт сельхозпродукции вырос на 60% в Ставропольском крае

С начала 2020 года аграрии Ставропольского края отправили за рубеж на 60% больше сельхозпродукции, чем в 2019-м, сообщил глава региона Владимир Владимиров. С января по июнь объем экспорта составил $180 млн.

«Основные статьи экспорта — зерно, мясо, молоко, растительное масло, товары пищевой и перерабатывающей промышленности. В первую очередь мы поставляем нашу продукцию в Азербайджан, Китай, Иран, Грузию. Рассматриваем другие перспективные рынки», — цитирует губернатора NewsTracker.

По итогам года экспорт ставропольских товаров сельского хозяйства может достигнуть $437 млн, что станет абсолютным рекордом.

Как стало известно в середине июня, поля на Ставрополье атаковали сразу три вида саранчи. Ситуация с распространением этого вредителя стала хуже из-за теплой зимы. Речь идет о мароккской саранче, итальянском прусе и перелетной азиатской саранче. В борьбе с этой проблемой усилия объединили семь регионов юга и Северного Кавказа.