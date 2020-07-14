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Адвокат Ефремова опроверг попытку артиста дать взятку после ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Актер Михаил Ефремов не предлагал взяток после ДТП в Москве, в результате которого погиб человек. Об этом во вторник, 14 июля, заявил «РИА Новости» адвокат артиста Эльман Пашаев.

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«Это фейк. Давным-давно были бы материалы уголовного дела, если бы соответствовало действительности, давно бы возбудили [дело]. Вы же знаете, как техника развита, моим голосом можно говорить все, что угодно, а видео на месте сняли, продали и потом сделали монтаж», ― рассказал он агентству.

Накануне появилась видеозапись, на которой Ефремов предлагает заплатить полицейскому сразу после смертельного ДТП на Садовом кольце. Ее показали в эфире телеканала «Россия 1».

8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу в центре Москвы и протаранил фургон Lada, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице.

Медэкспертиза показала наличие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

8 июля адвокат Ефремова Пашаев заявил о наличии доказательств невиновности артиста.

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