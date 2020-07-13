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Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС сразу после аварии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Видеозапись, на которой актер Михаил Ефремов предлагает заплатить полицейскому сразу после смертельного ДТП на Садовом кольце, показали в эфире телеканала «Россия 1».

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Предположительно, кадры были сняты нательной камеры сотрудника ГИБДД.

«Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги», — заявляет артист на записи.

Кроме того, в эфире продемонстрировали видео с медосвидетельствования Ефремова, на котором он показывает средний палец во время процедуры.

8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу в центре Москвы и протаранил фургон Lada, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице.

Медэкспертиза показала наличие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

8 июля адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил о наличии доказательств невиновности артиста.

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