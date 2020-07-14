Площадь пожара на складе в Самаре сократилась в пять раз

Площадь пожара на складе пластика в Самаре сократилась в пять раз. Погибших и пострадавших нет. В тушении задействовалит два пожарных поезда, катер и вертолёт МЧС. Уровень концентрации вредных веществ не превышен, это подтверждает повторное исследование роспотребнадзора. Жителям соседних районов рекомендовали закрыть окна. Возгорание началось в понедельник около 15:00 мск. Внутри склада полыхнули: лакокрасочные материалы, 100 т. пластиковых изделий и оборудование. Общая площадь помещения 21 тыс. кв. м, огнём повреждена почти половина. Прокуратура Самарской области проводит проверку.