Банки сохранят удаленку для своих работников

Банки сохранят удаленный режим для своих работников. На новый формат на постоянной основе готовится перейти четверть из 30 крупнейших кредитных организаций в России.

Согласно исследованиям, многие сотрудники, уже освоившие удаленку, хотят продолжать работать из дома. В банках рассматривают различные варианты гибкого графика — например, сокращение числа посещений офиса до трех–четырех в неделю.

В первую очередь изменения коснутся тех, чей функционал не требует постоянного взаимодействия с клиентами. А также — обеспечения бесперебойной деятельности банка.

Финансовые учреждения настраивают работу таким образом, чтобы в офисе постоянно находилось не больше половины сотрудников. Банкам новая трудовая реальность выгодна тем, что они могут сэкономить на операционных расходах.

Среди минусов новой системы эксперты называют увеличение нагрузки на персонал, фактически ненормированный режим работы в условиях удаленки, а также необходимость самостоятельного обустройства своего рабочего места.