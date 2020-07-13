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В «Роскосмосе» рассказали о подготовке к выходу туриста в открытый космос

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Фото: Global Look Press
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Специалисты «Роскосмоса» предпримут все меры для обеспечения безопасного выхода туриста в открытый космос. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью, опубликованном на сайте kp.ru.

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Он отметил, что при выходе туриста в открытый космос рядом с ним будет находиться профессиональный космонавт.

«Естественно, все будут привязаны так, чтобы никто там не отцепился. Естественно, приняты все необходимые меры безопасности. Но в принципе, если «Роскосмос» дает такую услугу для космического туризма, я абсолютно убежден, что эта услуга будет востребована. Я считаю, мы готовы организовать», — сказал Рогозин.

Такая услуга, по словам главы «Роскомоса», потребует сосредоточить усилия на технических аспектах. Для этого у корпорации работает Центр подготовки космонавтов, который будет решать данную задачу.

«Есть, конечно, вещи, связанные с риском, да, безусловно. Но если космический турист готов заплатить достойные деньги за что, чтобы его лучшие в мире специалисты к этому подготовили, почему бы и нет», — добавил Рогозин.

РКК «Энергия» и компания Space Adventures Inc. подписали 25 июня контракт на отправку двух космических туристов на МКС в 2023 году. Один из участников этого полета выйдет в открытый космос в сопровождении профессионального российского космонавта.

Вместе с тем космонавт Геннадий Падалка заявил, что человек, который выйдет в открытый космос без длительных тренировок, не сможет там ничего сделать самостоятельно. Таким образом, это, по его мнению, будет «вынос туриста в открытый космос».

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