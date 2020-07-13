Скончался один из основателей Skype Тойво Аннус

Ушел из жизни один из основателей программного обеспечения Skype, эстонский бизнесмен и инвестор Тойво Аннус. Об этом в понедельник, 13 июля, пишет портал ERR.ee со ссылкой на сообщения родственников предпринимателя.

Аннус скончался из-за неожиданной болезни в возрасте 48 лет. Он умер накануне, 12 июля. Похороны пройдут на этой неделе в узком кругу.

Вместе с Яаном Таллинном, Ахти Хейнла и Прийтом Казесалу Аннус был одним из основателей Skype. Разработка в 2005 году принесла каждому из предпринимателей многомиллионное состояние.

В 2010 году Аннус был награжден орденом Белой звезды V класса.