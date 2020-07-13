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Рогозин заявил о планах Вашингтона создать аналог НАТО в космосе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Лунная программа США направлена на создание своеобразной НАТО в космосе, в которой будет лидировать Вашингтон. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью, опубликованном на сате kp.ru в понедельник, 13 июля.

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«Они рассматривают свою программу не как международную, а как похожую на НАТО», — считает глава российской космической госкорпорации.

По словам Рогозина, для Соединенных Штатов это сейчас «больше политический проект». Он отметил, что с лунным проектом наблюдается отход американских партнеров от «тех принципов сотрудничества и взаимоподдержки, которые сложились при сотрудничестве на МКС».

«Есть Америка, все остальные должны помогать и платить. Честно говоря, нам участвовать в таком проекте не особо интересно», — добавил он.

В то же время Рогозин сказал, что космос является важным мостом для взаимодействия и сотрудничества с Вашингтоном.

Новая лунная программа американского космического агентства NASA называется «Артемида». Она предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли. Целью миссии является высадка людей на Луне с помощью космического корабля «Орион». Работы над миссией «Артемида» по освоению Луны были приостановлены из-за пандемии коронавируса в марте.

В начале мая СМИ сообщили о подготовке «Соглашений Артемиды» по добыче ископаемых на Луне без участия России, которые Вашингтон якобы планирует заключить с Канадой, Японией, Объединенными Арабскими Эмиратами и рядом стран Европы.

Позже в NASA опровергли сообщение о нежелании включать Россию в соглашение по освоению Луны.

17 мая в NASA назвали условия, на которых США могут сотрудничать с Россией и другими партнерами по лунной программе. «Мы хотим не только отправить астронавтов на Луну, мы хотим продвигать наши ценности вперед», — сказали в космическом агентстве.

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