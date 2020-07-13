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ВОЗ не получала уведомлений о выходе США из организации

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Фото: Global Look Press
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Всемирная организация здравоохранения до сих пор не получила формального уведомления о прекращении членства США. Об этом сообщил в понедельник, 13 июля, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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«К данному моменту мы не получали официального письма от США», — цитирует его ТАСС.

Ранее, 7 июля, президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о решении выйти из ВОЗ. В тот же день сообщалось, что Вашингтон отправил уведомление о своем решении Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Планы Трампа уже раскритиковали демократы, которые отметили, что выход из организации оставит американцев больными, а Америку одинокой.

Свое недовольство действиями ВОЗ Трамп выразил несколько месяцев назад из-за распространения коронавируса в мире. По мнению американского президента, организация закрыла глаза на действия Китая, который, по словам Трампа, ответственен в пандемии, и не смогла оценить серьезность угрозы вируса.

Белый дом потребовал от ВОЗ проведения необходимых с точки зрения США реформ, а когда организация отказалась, прекратил финансирование.

5 апреля Трамп заявил о прекращении финансирования ВОЗ из-за «неэффективности» организации, но через месяц после многочисленных критических замечаний со стороны мировой общественности объявил о частичном возобновлении выплат.

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