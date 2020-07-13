В ГИБДД назвали причины отвлечения внимания за рулем

В России почти половина водителей отвлекается от дороги, управляя автомобилем. При этом 70% из них уверены, что это не мешает им контролировать ситуацию. Об этом 13 июля сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию РФ.

«В России 49% водителей отвлекаются от дороги во время движения. Основными факторами отвлечения внимания водителей являются общение с пассажирами (59%), поиск радиостанции (45%), разговоры по телефону и написание сообщений (19%)», — пояснили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции отметили, что именно отвлечение внимания водителей является одним из основных факторов риска ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями.

В марте стало известно, что ГИБДД планирует ввести в работу камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем.

Новая технология основана на том, что нейросеть при помощи технологии Big Data сможет точно определять, пристегнут ли водитель ремнем безопасности и держит ли он телефон у уха. В случае регистрации использования мобильного телефона за рулем автовладелец получит штраф по электронной почте.

3 июля сообщалось, что в апреле и мае во время действия ограничительных мер, введенных во время пандемии, в России значительно снизилось количество автомобильных аварий.