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Сафронов вновь не признал свою вину в госизмене после допроса в суде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следователь ФСБ завершил допрос советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, и тот, в свою очередь, не признал себя виновным. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил адвокат Евгений Смирнов.

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«Допрос Сафронова завершен. Вину в госизмене он не признал. С защиты взята подписка о неразглашении», — отметил Смирнов.

Он добавил, что подписку о неразглашении не взяли у другого адвоката — Ивана Павлова.

«Собирается ли Иван сотрудничать со следствием, чтобы установить истину? Конечно, мы никогда не отказываемся от конструктивного взаимодействия с нашими процессуальными оппонентами», — добавил Павлов.

Сафронова задержали в Москве 7 июля. По данным следствия, он был завербован спецслужбами Чехии с 2012 года, а в 2017 году якобы получил задание и передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал свою вину. Суд предъявил официальное обвинение в госизмене Сафронову 13 июля.

В ходе судебного заседания выяснилось, что данных о том, кто именно передал Сафронову секретную информацию, в материалах дела нет. Кроме того, нет сведений и о том, что он получал деньги от чешской разведки.

Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». Пост советника главы госкорпорации «Роскосмос» он занял в мае.

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