Адвокат Сафронова заявил об отсутствии данных о передавших ему сведения лицах

Данные о том, кто передавал советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову секретные сведения, в материалах его дела не содержатся. Об этом в понедельник, 13 июля, ТАСС сообщил его адвокат Иван Павлов.

«Сведений о том, от кого мой подзащитный якобы получил сведения, составляющие гостайну, в деле пока не представлены. Эти лица не упоминаются в деле. Там просто сказано, что он передал секретную информацию представителям чешской разведки», — сказал защитник.

Ранее в понедельник Сафронову предъявили обвинение в государственной измене.

Сафронова задержали 7 июля в Москве. По версии следствия, он был завербован спецслужбами Чехии с 2012 года, а в 2017 году якобы получил задание и передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал свою вину.

Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации «Роскосмос» сообщалось в мае.