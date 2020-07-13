Адвокат рассказал о предъявленном Сафронову обвинении

В деле о госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова нет сведений о получении им денег от чешской разведки. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил адвокат Иван Павлов.

«В тексте постановления о привлечении в качестве обвиняемого не содержится данных о том, получил ли Сафронов материальное вознаграждение от чешской спецслужбы, что именно он передал, когда это произошло», — отметил Павлов.

Сафронова задержали 7 июля в Москве. По данным следствия, он был завербован спецслужбами Чехии с 2012 года, а в 2017 году якобы получил задание и передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока.

По версии ФСБ, которую огласила сторона защиты, Сафронов по интернету передавал данные чешским спецслужбам «из корыстных побуждений».

В итоге, ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал свою вину. Позже суд принял решение арестовать его до 6 сентября.

13 июля Сафронову официально предъявили обвинение в государственной измене.

Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации «Роскосмос» сообщалось в мае.