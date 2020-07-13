Раскрывший историю судьи Хахалевой адвокат потребовал извинений

Инициировавший проверку в отношении судьи из Краснодара Елены Хахалевой адвокат Сергей Жорин 13 июля рассказал о том, как это дело почти не лишило его адвокатского статуса.

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева оказалась в центре внимания прессы три года назад. Именно Жорин сообщил в соцсетях, что женщина потратила на свадьбу своей дочери Софии около $2 млн.

«Я не предполагал, что подвергнусь достаточно серьезным репрессиям с разных сторон. В частности, уголовная коллегия судей Краснодарского края чуть ли не в полном составе подписала петицию против меня. Руководство Федеральной палаты адвокатов попросило проверить меня на соответствие адвокатской этике. <…> Я не ожидал, что где-то на протяжении года я буду подвергаться гонениям. В этой связи хотелось бы, чтобы как минимум судьи уголовной коллегии принесли извинения за эти вещи», — сказал Жорин в интервью Пятому каналу.

Он отметил, что так как его заявления подтвердились, он получит право делать отвод чуть ли не всей судебной коллегии по уголовным делам в Краснодарском крае, если придется работать в данном регионе.

В ходе данного дела в прессе появилась информация о том, что Хахалева связана с криминальным миром. Кроме того, во время разбирательства стало известно и об отсутствии у Хахалевой юридического образования.

В итоге пленум Верховного суда России вывел из состава президиума Краснодарского краевого суда Хахалеву осенью 2018 года, летом 2019-го ее отстранили от судебных процессов, а 13 июля 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей России досрочно лишила ее полномочий.