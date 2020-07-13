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Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

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Фото: соцсети
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Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает РЕН ТВ.

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«Высшая квалификационная коллегия судей России привлекла к дисциплинарной ответственности судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. Ей назначено наказание в виде досрочного прекращения полномочий судьи. Лишение первого квалификационного класса», — говорится в сообщении инстанции.

В июле 2017 года Елена Хахалева привлекла к себе внимание СМИ. Тогда адвокат Сергей Жорин сообщил в соцсетях, что судья потратила на свадьбу своей дочери около $2 млн.

В то же время в СМИ появилась информация о возможной связи женщины с криминальным миром.

Позднее появилась информация об отсутствии у Хахалевой юридического образования. Она якобы училась в Абхазском гоcyнивepситeте, а затем пеpeвелась в сухумский филиал ТГУ, который oкончилa в 1991 году. При этом ректор абхазского университета Алико Гвамария утверждает, что никаких документов, подтверждающих учебу Хахалевой в абхазском университете, обнаружить не удалось.

Пленум Верховного суда России вывел из состава президиума Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву осенью 2018 года, а летом 2019 года ее отстранили от судебных процессов. Отмечалось, что в дальнейшем она будет заниматься научно-консультационной работой.

11 июня текущего года СМИ стало известно, что ВККС намерена рассмотреть вопрос о привлечении Хахалевой к дисциплинарной ответственности, удовлетворив таким образом просьбу президиума Совета судей России, который обнаружил в действиях судьи признаки дисциплинарного проступка.

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