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В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка

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Фото: youtube.com
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В действиях краснодарской судьи Елены Хахалевой нашли признаки дисциплинарного поступка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте совета судей Российской Федерации 11 марта.

«10 марта 2020 года на заседании Дисциплинарной комиссии Совета судей Российской Федерации рассмотрена справка по результатам проверки обращения председателя Краснодарского краевого суда Шипилова в отношении судьи этого же суда Хахалевой. По итогам рассмотрения Дисциплинарная комиссия Совета судей Российской Федерации единогласно приняла решение о наличии в действиях судьи Хахалевой признаков дисциплинарного проступка», — говорится в сообщении.

Елена Хахалева привлекла к себе внимание СМИ в июле 2017 года. Тогда адвокат Сергей Жорин сообщил в соцсетях, что судья из Краснодарского края потратила на свадьбу своей дочери Софии около $2 млн. Он утверждал, что на торжестве выступали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Николай Басков, а свои подсчеты обосновал средними гонорарами артистов.

Позднее появилась информация об отсутствии у Хахалевой юридического образования. Она якобы училась в Абхазском гоcyнивepситeте, а затем пеpeвелась в сухумский филиал ТГУ, который oкончилa в 1991 году. При этом ректор абхазского университета Алико Гвамария утверждает, что никаких документов, подтверждающих учебу Хахалевой в абхазском университете, обнаружить не удалось.

В августе 2019 года стало известно, что Хахалеву отстранили от судебных процессов. Сообщалось, что в дальнейшем она будет заниматься научно-консультационной работой.

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