В России рассказали о попытках Киева завести переговорный процесс в тупик

Киев демонстрирует показную «нацеленность на достижение мирного урегулирования» конфликта на юго-востоке страны, однако на деле лишь заводит процесс переговоров в тупик. Такое мнение высказал 13 июля в интервью «РИА Новости» специальный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Азамат Кульмухаметов.

Он указал на то, что требование о выполнении Минских договоренностей ставит власти Украины в заведомо невыгодное положение: с одной стороны, страна хочет отказаться от соглашений, а с другой — понимает, что делать этого никак нельзя.

«В результате Киев создает лишь видимость «нацеленности на достижение мирного урегулирования»: повышает уровень своей представленности на Минских переговорах, постоянно декларирует готовность работать в режиме 24/7, вводит в состав делегации «своих» представителей ОРДЛО, но на деле, наоборот, всячески заводит переговорный процесс в тупик», — резюмировал собеседник агентства.

Кульмухаметов выразил надежду на то, что Киев поймет, что ему не удастся поменять геополитическую ситуацию в свою пользу и наконец начнет добросовестно выполнять Минские договоренности «во всей их совокупности и последовательности».

«Сохранение ситуации «ни войны, ни мира» не отвечает ни интересам народа Украины, включая Донбасс, ни интересам России, неизменно выступающей за восстановление нормальных добрососедских отношений с этой страной», — добавил спецпредставитель РФ.

Накануне украинский дипломат заявил, что Украина находится в состоянии цугцванга, так как любое действие в отношении Минских договоренностей будет ей невыгодно. При этом он полагает, что России выгоден любой исход — выполнение соглашений Киевом, отказ от них или нынешнее положение вещей.

Вице-премьер и представитель Украины в Контактной группе Алексей Резников считает, что Минские соглашения устарели, «на камне они не высечены» и отказ Украины от них возможен.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя эти слова, указал, что выход из договоренностей будет означать полный отказ от переговоров со стороны Украины. Он призвал Киев прояснить свою позицию по данному вопросу и либо подтвердить намерение разрушить «Минск», либо опровергнуть слова Резникова.

12 июля украинский вице-премьер прояснил свои заявления, отметив, что Украина привержена Минским договоренностям, но хочет их «модернизировать».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

В 2015 году лидерами «нормандской четверки» — Россией, Украиной, Францией и Германией — был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Стороны договорились о продлении закона об особом статусе самопровозглашенных республик Донбасса, полном прекращении огня на востоке Украины до конца 2019 года, расширении миссии ОБСЕ с целью обеспечения контроля за соблюдением режима прекращения огня, обмене пленными по принципу «всех на всех» и разведении сил в трех новых пунктах на Донбассе к концу марта 2020 года.