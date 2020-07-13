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Россияне рассказали о самых ценных качествах коллег

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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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Россияне назвали профессионализм и уважение к людям и их труду лучшими качествами в коллегах. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

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Профессионализм среди лучших качеств коллег назвали 47% опрошенных, об уважении к людям и их труду заявили 40%, ответственности указали 34% респондентов. Помощь в трудных ситуациях отметили 29% опрошенных россиян, заинтересованность в качестве работы — 28% респондентов, сообщает телеканал «360».

В то же время, согласно опросу, менее ценными качествами россияне посчитали доброжелательность — ее назвали 22% респондентов, отзывчивость — 19% опрошенных, гибкость — 8%, пунктуальность — 7%, а также предпринимательский склад ума — такой ответ дали 6% респондентов.

Исследование проводилось в июле 2020 года среди более 4,4 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру» старше 18 лет из всех регионов России, пишет REGNUM.

10 июля сообщалось, что россияне назвали самые раздражающие качества в коллегах. По результатам исследования, больше всего россиян в своих коллегах раздражают лицемерие (40%) и интриганство (34%).

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