Путин в разговоре с Эрдоганом отметил резонанс вокруг решения по Айя-Софии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил внимание на общественный резонанс в РФ, вызванный решением изменить статус собора Святой Софии с музея на мечеть. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин обратил внимание Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле. Президент Турции дал соответствующие пояснения, отметив, что доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан, и будет обеспечена сохранность христианских святынь», — говорится в публикации.

Кроме того, лидеры стран обсудили перспективы возобновления турпоездок между Турцией и Россией по мере улучшения ситуации.

«Президент России выразил признательность за готовность турецких партнеров оказать помощь ряду российских регионов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — добавили в пресс-службе.

Указ о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Эрдоган подписал 10 июля. Он призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора. Против смены статуса достопримечательности выступили ряд стран, а также Русская православная церковь, а в ЮНЕСКО призвали турецкую сторону не принимать этого решения.

В конце июня посол Турции в России Мехмет Самсар заявил о предложении Анкары возобновить авиасообщение двух стран с 15 июля.