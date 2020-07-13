Чавушоглу заявил о сохранении Айя-Софии как объекта Всемирного наследия

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция сохранит Айя-Софию в Стамбуле как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО после превращения его в мечеть. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV 13 июля.

Указ о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал 10 июля. Он призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора.

Против смены статуса достопримечательности выступили ряд стран, а также Русская православная церковь, а в ЮНЕСКО призвали турецкую сторону не принимать этого решения.

Ранее 13 июля замглавы МИДа Сергей Вершинин назвал решение Турции по собору Святой Софии внутренним делом страны, в которое никто не должен вмешиваться. В то же время он обратил внимание на значение Айя-Софии в мировой культуре и цивилизации.

Софийский собор был построен в 532–537 годах в Византийской империи. После османского завоевания в 1453 году храм стал мечетью, а в 1935 году правительство Турции сделало его музеем.