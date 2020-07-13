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Быкова обвинили в руководстве преступным сообществом

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Фото: ТАСС/Андрей Самсонов
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Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 13 июля на сайте Следственного комитета России (СК РФ).

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«По предварительной версии следствия, Быков с 1993 по 1995 годы с целью захвата лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края, контроля за деятельностью участников преступных групп и извлечения от этого материальной выгоды сплотил вокруг себя организованные преступные группы, в том числе свою преступную группу, а также группы, возглавляемые Вилором Стругановым, Владимиром Татаренковым и другими», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве главы преступных группировок Быков ввел определенные и единые для всех участников нормы поведения и санкции за их нарушения, для обеспечения дисциплины, безопасности и конспирации. Также он координировал преступную деятельность групп, создавал условия для совершения преступлений, разделял сферы влияния и доходы.

«Членами организованных преступных групп, возглавляемых Быковым, были совершены убийства с целью захвата и сохранения лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году и Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году», — сообщили в ведомстве.

15 мая Быкову было предъявлено обвинение в организации двойного убийства.

8 мая сообщалось, что суд в Красноярске арестовал Быкова до 4 июля. Его задержали 7 мая, в домах бизнесмена в Красноярске и Крыму прошли обыски.

По данным следствия, в 1994 году между Быковым и членом возглавляемой им преступной группировки Александром Наумовым произошел конфликт. Причиной послужил тот факт, что, по мнению последнего, доходы от совместной деятельности распределялись несправедливо.

Перед машиной, в которой ехал Быков, произошел взрыв. Бизнесмен решил, что это сделал Наумов с его сообщником по фамилии Войтенко, и задумал их убить.

По информации СК, организацией убийства занимался знакомый предпринимателя Владимир Татаренков, который привлек к делу членов своей банды. 24 июля 1994 года Наумова и Войтенко расстреляли, когда они ехали в Свердловском районе краевого центра. Один из исполнителей рассказал следователям, что убийство организовал Быков.

В июне 2002 года Мещанский суд Москвы признал Быкова виновным и приговорил к 6,5 года условно. В 2004 году бизнесмен попросил Верховный суд России пересмотреть дело, в 2005 году суд Октябрьского района Красноярска погасил судимость за отбывание половины срока без нарушений и за благотворительную деятельность.

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