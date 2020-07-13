Около 12 тыс. мест в яслях и детских садах создали по проекту «Демография»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в рамках национального проекта в России создано почти 12 тыс. мест в яслях и детских садах. Об этом сообщает «РИА Новости» 13 июля.

«В рамках национального проекта «Демография» создано почти 12 тыс. мест в яслях и детских садах, завершено строительство трех центров социального обслуживания нового типа», — сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что меры, принятые в отношении стационарных организаций соцобслуживания, позволили не допустить высокого уровня смертности в таких учреждениях в сравнении с другими странами мира.

По ее словам, на сегодняшний день выплаты по разным основаниям получили 26,5 млн детей на сумму 617 млрд рублей.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что правительство упростит получение сведений о наличии мест в яслях и детсадах. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что 7,5 млн детей посещают ясли и детсады и до конца 2020 года планируется создание еще около 100 тыс. мест в дошкольных учреждениях.

Также 6 июля председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила освободить от родительской платы за детский сад семьи с низким доходом.