Правительство упростит получение сведений о наличии мест в яслях и детсадах

Все сведения о местах в яслях и детских садах будут собираться на едином информационном ресурсе. Об этом в понедельник, 6 июля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Для того чтобы информация о таких местах была максимально полной, оперативной и достоверной, правительство закрепило правовой статус федеральной информационной системы доступности дошкольного образования. Все сведения о местах в яслях и детских садах будут автоматически поступать из регионов на единый информационный ресурс», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он подчеркнул, что в настоящее время 7,5 млн детей посещают ясли и детсады. До конца 2020 года, по словам Мишустина, планируется создание еще около 100 тыс. мест в дошкольных учреждениях.

Ранее в этот же день председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила освободить от родительской платы за детский сад семьи с низким доходом.

Вместе с тем 26 июня депутат Госдумы Василий Власов заявил о существующей в стране проблеме нехватки мест в детских садах. Он предложил платить семьям сумму в размере МРОТа за отказ от места в детсаду.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой федеральной информационной системы доступности школьного образования для зачисления детей в детские сады в порядке электронной очереди.