В России малоимущие семьи предложили освободить от платы за детский сад

Председатель Национальный родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец направила обращение в правительство и Госдуму с предложением освободить от родительской платы за детский сад семьи с низким доходом. С копией предложения ознакомился телеканал RT.

Волынец считает, что такое решение может стать существенной мерой поддержкой для нуждающихся семей. Предложение касается семей, чей ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов. Данную норму предлагается установить на постоянной основе с момента ввода режима ответственного поведения.

Ранее, 25 июня, депутат Госдумы Василий Власов заявил о существующей в стране проблеме нехватки мест в детских садах. Решить ее, по мнению парламентария, может помочь ежемесячная выплата в размере МРОТа семьям взамен на отказ от места в детском саду.