Путин потребовал продолжить «обеление» экономики России

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 июля, заявил, что в стране необходимо продолжить «обеление» экономики и повысить ее прозрачность.

«В приоритетном порядке поддержку получали те предприниматели, которые работают вбелую, соблюдают все нормы трудового и налогового законодательства, заботятся о своих коллективах. Такая линия на обеление и повышение прозрачности нашей экономики обязательно должна быть продолжена», ― отметил российский лидер во время совещания по стратегическому развитию и национальным проектам.

Также глава государства отметил, что такие действия предпринимались в интересах граждан и российского бизнеса, чтобы они могли в любой ситуации рассчитывать на помощь властей.

Кроме того, Путин затронул проблемы в сфере окружающей среды. По его словам, они копились многие годы, однако сейчас власти приступили к их решению. Глава государства подчеркнул, что необходимо не только ликвидировать накопленный ущерб окружающей среде, но и «смотреть вперед», учитывая вызовы, с которыми Россия сталкивается в сфере изменения климата.

Ранее, 11 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российская экономика находится в застое, но может развить темпы роста в 3–5%.

По его словам, главная причина торможения экономики страны — непроведение достаточных структурных, институциональных реформ. Для снижения зависимости экономики от экспорта нефти нужно увеличивать вложения в «человеческий капитал», в образование и науку, а также в сферу здравоохранения.

Глава Счетной палаты отметил, что в России высокий уровень регуляторной нагрузки, поэтому необходимо реформирование стратегического управления. Для этого, по мнению Кудрина, потребуется снизить регуляторную нагрузку и контрольную надзорную нагрузку на экономику страны