Кудрин заявил о застое в российской экономике

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика находится в застое, но может развить темпы роста в 3–5%. Такое мнение он высказал в ходе 11-й Почетной лекции по экономической политике памяти Егора Гайдара, передает ТАСС.

«Если сбудется официальный прогноз этого года <...>, то за последние десять лет, включая этот год, средний темп роста нашей экономики будет всего 1%. Это очень мало, это исторически мало, чтобы за десятилетие мы так мало росли. <...> К сожалению, мы стоим, мы сегодня в застое», — сказал он.

По его словам, главная причина торможения российской экономики — непроведение достаточных структурных, институциональных реформ. Для снижения зависимости экономики от экспорта нефти нужно увеличивать вложения в «человеческий капитал», в образование и науку, а также в сферу здравоохранения.

По словам главы Счетной палаты, в России высокий уровень регуляторной нагрузки, поэтому необходимо реформирование стратегического управления. Потребуется снизить регуляторную нагрузку и контрольную надзорную нагрузку на экономику страны, заявил Кудрин.

Ранее, 11 июня, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что правительство подготовит обновленные нацпроекты через два-три месяца. Он отметил, что правительство может добавить новые проекты и сократить часть прежних мер, а также пересмотрит цели нацпроектов.