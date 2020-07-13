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Три человека погибли и один пострадал при пожаре в доме в Туле

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Фото: МЧС РФ
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В Туле в результате пожара в пятиэтажном доме погибли три человека и один пострадал. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

«Информация о возгорании в многоквартирном доме на улице Серебровская в Туле поступила около 07:17 мск. В результате пожара в квартире погибли трое — двое мужчин и одна женщина. Еще один человек доставлен в реанимацию, по нему информация уточняется», ― рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что во время тушения из здания были эвакуированы 14 человек, среди которых был и ребенок. Кроме того, в МЧС добавили, что в настоящее время устанавливаются причины пожара.

Ранее в этот день стало известно, что в Новосибирске произошел пожар в двухэтажном деревянном доме, в результате которого два человека пострадали. Отмечалось, что к тушению были привлечены 52 человека и 15 единиц техники.

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