Двое пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Новосибирске

В Новосибирске произошел пожар в двухэтажном деревянном доме, в результате которого два человека пострадали. Об этом 13 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Самостоятельно эвакуировались 33 человека, из них шесть детей. Два человека пострадали», — заявили в службе, добавив, что у пострадавших зафиксированы переломы конечностей.

Инцидент произошел в ночь на понедельник по адресу: улица Никитина, дом 152. Загорелась крыша многоквартирного дома на площади 600 кв. м. Возгорание было ликвидировано в 01:26.

К тушению пожара были привлечены 52 человека и 15 единиц техники, пишет РЕН ТВ. О причинах возгорания информации нет.

Ранее в этот день в детском саду Южно-Сахалинска произошло задымление, было эвакуировано более 140 воспитанников.