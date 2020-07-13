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Двое пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Новосибирске

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Фото: МЧС РФ
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В Новосибирске произошел пожар в двухэтажном деревянном доме, в результате которого два человека пострадали. Об этом 13 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Самостоятельно эвакуировались 33 человека, из них шесть детей. Два человека пострадали», — заявили в службе, добавив, что у пострадавших зафиксированы переломы конечностей.

Инцидент произошел в ночь на понедельник по адресу: улица Никитина, дом 152. Загорелась крыша многоквартирного дома на площади 600 кв. м. Возгорание было ликвидировано в 01:26.

К тушению пожара были привлечены 52 человека и 15 единиц техники, пишет РЕН ТВ. О причинах возгорания информации нет.

Ранее в этот день в детском саду Южно-Сахалинска произошло задымление, было эвакуировано более 140 воспитанников.

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