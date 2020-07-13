В России выявлено 6537 новых случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России зафиксировано 6537 случаев заболевания COVID-19. Об этом 13 июля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (672) и Санкт-Петербурге (291). Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 2 960 человек.

В общей сложности за время распространения коронавируса в России выявлено 733 699 случаев. За весь период зафиксировано 11 439 летальных исходов, выздоровел 504 021 человек.

Ранее в понедельник стало известно, что в Москве вылечились от COVID-19 почти 165 тыс. человек, из которых 394 — за последние сутки.

В этот же день иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни. По его словам, не заболеть можно, обладая сильным врожденным иммунитетом. Кроме того, избежать последствий коронавируса могут люди, которые перенесли обычные сезонные простуды.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

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